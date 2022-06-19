2022/06/19 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في كركوك والمثنى والسليمانية.

وذكر بيان للصحة تلقته (بغداد اليوم) أن "مختبر الصحة العامّة المركزي التابع لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الاتحادية اكد تشخيص 13 إصابة بالكوليرا متوزعة كالآتي: إصابة واحدة في كركوك وإصابتان في المثنى و10 إصابات في السليمانية".

وأكدت وزارة الصحة "جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة ويتم إتخاذ الاجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها".

وأضاف أن "سنويا يتم إرسال الخطة الوطنية للسيطرة على الإسهال الوبائي ومتابعة تنفيذ هذه الخطة كما يتم إرسال فرق تخصصية لجميع المحافظات من دائرة الصحة العامة والمركز الوطني للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية بالتعاون مع اقسام الصحة العامة النظيرة ووزارة الصحة في اقليم كردستان لمتابعة الحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها وبمتابعة مباشرة من قبل السيد وزير الصحة

ووفقا للبيان أكدت وزارة الصحة على اتباع التوصيات التالية:-

- غسل اليدين جيدا قبل اعداد وتناول الطعام وبعد دخول الحمام

- غسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل تناولها

- طهي الطعام بشكل جيد وفي درجات حرارة عالية

- الاهتمام بنظافة المطابخ والحمامات

-اهمية التأكد من مصادر المياه المستخدمة للشرب والطبخ وان تكون المياه معقمة وصالحة للشرب.

- في حال عدم التأكد من تعقيم مياه الشرب يجب غلي الماء وتبريده قبل الاستخدام او استخدام حبوب تعقيم المياه وحسب التعليمات الخاصة بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات عراقية– عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات عراقية– عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).