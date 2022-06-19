بعد أن أثارتها (بغداد اليوم).. هيئة مزارات ديالى توضح بشأن إغلاق ’مقبرة الشريف’

2022/06/19 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أصدرت هيئة المزارات في محافظة ديالى، اليوم الاحد، توضيحا حول مقبرة الشريف ببعقوبة.

وقال مدير اعلام المزارات الشيعية في ديالى احمد الربيعي لـ (بغداد اليوم)، ان "الهيئة تنفي ان يكون اغلاق بوابة مقبرة الشريف جاء من اجل الضغط لاستحصال اجور جباية من الزوار معتبرا اياها شائعات مغرضة ".

وأضاف، ان "هناك تهديدات امنية جدية باستهداف المزار داخل المقبرة وتهديد لحياة المواطنين كانت وراء اغلاق البوابة ومنع دخول المركبات والدراجات النارية في الايام الماضية".

واضاف، ان "اجتماع امني عقد بحضور قائد عمليات ديالى، جرى خلاله الاتفاق على 3 قرارات هامة هي فتح جزئي لاثنين من بوابات مقبرة الشريف امام حركة الاهالي مع اعداد خطة لرفع الحواجز الكونكريتية وتامين دخول الدراجات والمركبات في الايام القادمة مع اتخاذ سلسلة خطوات امنية لمنع حصول اي خروقات".

واشار الى ان" مقبرة الشريف تدار من قبل الوقف الشيعي وهيئة المزارات الشيعية في ذات الوقت وهي اكبر مقبرة على مستوى ديالى مؤكدا بان اغلاق بوابة المقبرة اجراء وقائي واحترازي وجاء لدواعي امنية بحتة".

وأعلنت الامانة الخاصة لمزار "الشريف الرضي"، يوم أمس السبت، إغلاق أبواب المزار الذي يضم أكبر مقبرة في محافظة ديالى بعد تلقيها تهديدات باستهدافه.

وشكا مواطنون اغلاق المدخل الرئيسي للمقبرة ما سبب مصاعب في الوصول إلى المقبرة وعبر مدخل آخر بديل وبشروط دفع جبايات دخول مستغربين من دفع أجور مقابل زيارة الموتى.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بإعادة فتح مدخل المقبرة وإنهاء معاناة إنسانية مرفوضة لا يمكن قبولها انصاف لمشاعر ذوو الموتى وتفادي تحميلهم نكبات ومعاناة جديدة تضاف الى مصائب فقدان أحبتهم وذويهم.

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