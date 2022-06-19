2022/06/19 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قررت وزارة النقل، اليوم الاحد، سحب يد مدير عام العقود والتراخيص في وزارة النقل مؤيد حسن ياسين، بسبب منح قطعة أرض في شارع فلسطين ببغداد دون علم الوزارة.

وجاء في وثيقة تلقتها (بغداد اليوم)، أن وزارة النقل سحبت يد مدير عام العقود والتراخيص في وزارة النقل مؤيد حسن ياسين، بسبب منح قطعة أرض في شارع فلسطين دون علم الوزارة.

فيما أصدرت رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية، اليوم الاحد، مذكرة إلقاء قبض وتحري تحت المادة 453 بحق ابن مدير عام العقود والتراخيص في وزارة النقل (احمد مؤيد حسن ياسين) حيث شغل المدعو احمد مؤيد منصب مدير مشروع مطار كركوك الدولي.

وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية أصدرت مذكرة إلقاء قبض وتحري تحت المادة 453 بحق ابن مدير عام العقود والتراخيص في وزارة النقل (احمد مؤيد حسن ياسين) حيث شغل المدعو احمد مؤيد منصب مدير مشروع مطار كركوك الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سحب يد مدير عام العقود والتراخيص في وزارة النقل ومذكرة قبض ضد نجله (وثيقتان)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سحب يد مدير عام العقود والتراخيص في وزارة النقل ومذكرة قبض ضد نجله (وثيقتان)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).