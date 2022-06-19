نادي الكهرباء يجدد عقد مدربه لعام إضافي

2022/06/19 | 15:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..جدد نادي الكهرباء الرياضي، تجديد عقد مدرب فريقه الكروي لؤي صلاح لعام إضافي.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “إدارة الكهرباء تجدد ثقتها بالكابتن لؤي صلاح لتدريب فريقها الكروي للموسم المقبل”.من جانبه قال صلاح في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة الكهرباء وضعت ثقتها الكبيرة بالكادر التدريبي من أجل المضي […]

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