“بعد الإنسحاب” حراك يهدف الى إعادة زعيم التيار الصدري الى العملية السياسية

2022/06/19 | 15:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اليوم الاحد، وجود حراك يهدف الى اعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتلته النيابية الى العملية السياسية بعد الإنسحاب منها مؤخراً.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، يقود وساطة تهدف الى إرجاع الصدر الى العملية السياسية، خصوصاً أن هناك علاقة طيبة وجيدة وبين الطرفين”.

واضاف انه “حتى الآن لا تغيير في موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن انسحابه من العملية السياسية، والحراك من أجل ثنيه عن هذه الخطوة ما زال مستمراً من الحكيم وأطرافاً أخرى”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن انسحابه من العملية السياسية بعد ان قدّم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي، بناء على طلب من زعيمهم، في وقت تشهد العملية السياسية أزمة حول تشكيل الحكومة والتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وتسمية الكتلة النيابية الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

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