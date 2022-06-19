الحكمة: الاطار التنسيقي سيذهب لتشكيل الحكومة في حال اصرت الكتلة الصدرية على الاستقالة

2022/06/19 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني رحيم العبودي، اليوم الاحد، ان الاطار التنسيقي سيذهب باتجاه تشكيل الحكومة في حال اصرت الكتلة الصدرية على قرار الاستقالة من البرلمان.وقال العبودي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الوضع الحالي سياسيا فيه نوع من القلق لعدم وجود استقرار في الرأي والقرار السياسي بسبب اختلال التوازنات […]

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