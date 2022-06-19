حقوق : تصريحات بومبيو لم تبق للعراق ذرة من السيادة

2022/06/19 | 15:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الاحد، حكومة الكاظمي بالتستر على قتلة قادة النصر، مطالبا بالكشف الفوري عن الجهات المتورطة أمام الرأي العام .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الكرعاوي في تصريح لـ /المعلومة/ إن “التسويف المتعمد من قبل الرئاسات الثلاثة مع التقصير يصل […]

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