الدولار يسجل مستوى قياسياً في إيــــران

2022/06/19 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد شهر من ترشيد الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، واصل الدولار الأميركي ارتفاعه في إيران، وسجّل الأحد الماضي رقما قياسيا جديدا متجاوزا عتبة 330 ألف ريال، في حين أعلن المصرف المركزي عزمه رفد السوق الحرة بالعملة الخضراء.

وعلى وقع التصعيد المتواصل بين إيران والقوى الغربية بشأن ملف طهران النووي وتزايد الإقبال الشعبي على شراء العملة الصعبة، طمأن حاكم المصرف المركزي الإيراني علي صالح آبادي الأوساط الاقتصادية والتجارية بالقول إن الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة هو الأكبر في تاريخ البلاد.

ووعد صالح آبادي برفد السوق المفتوحة لمبيعات العملات الأجنبية بالعملة الصعبة لإرساء الاستقرار فيها، في حين أعلنت شرطة “الأمن الاقتصادي” اعتقال أكثر من 30 شخصا بتهمة العمل على خلق طلب زائف في سوق العملات الصعبة جراء “معاملات عملة الغد” (مصطلح يطلق على الدولار الذي يتم تداوله اليوم على أن يتم تسليمه في اليوم التالي).

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