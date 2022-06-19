التوغل التركي في العراق – مخطط اسرائيلي امريكي

2022/06/19 | 15:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عربية البياتي || أن قيام تركيا بالعديد من الانتهاكات داخل الاراضي العراقية يعد مخالفاً للقانون الدولي, الا أن المواقف المساندة للتوغلات التركية في الاراضي العراقية, جاءت في اطار التحالف الاسرائيلي المدعوم امريكيا.لقد اقرت الولايات المتحدة الامريكية بحق تركيا في شن عمليات عسكرية, لمطاردة حزب العمال الكردستاني, الذي تعده امريكا تنظيماً ارهابياً, وصرحت […]

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