الصحة تعلن تسجيل 13 إصابة بالكوليرا.. وهذه التوصيات

2022/06/19 | 15:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في العراق، فيما أصدرت توصيات للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “مختبر الصحة العامّة المركزي التابع لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الاتحادية يؤكد تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق”، مبينة أنه “تم تشخيص إصابة واحدة في كركوك، وإصابتان في المثنى، فيما بلغت محافظة السليمانية 10 إصابات”.

وأضافت أن “المؤسسات الصحية جاهزة للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة ويتم إتخاذ الاجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها”، لافتة الى أنه “يتم سنويا إرسال الخطة الوطنية للسيطرة على الإسهال الوبائي ومتابعة تنفيذ هذه الخطة، كما يتم إرسال فرق تخصصية لجميع المحافظات من دائرة الصحة العامة والمركز الوطني للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية بالتعاون مع اقسام الصحة العامة النظيرة ووزارة الصحة في اقليم كردستان لمتابعة الحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة”.

وأكدت وزارة الصحة بحسب البيان على اتباع التوصيات التالية:

–غسل اليدين جيدا قبل اعداد وتناول الطعام وبعد دخول الحمام.

–غسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل تناولها.

–طهي الطعام بشكل جيد وفي درجات حرارة عالية.

–الاهتمام بنظافة المطابخ والحمامات.

–اهمية التأكد من مصادر المياه المستخدمة للشرب والطبخ وأن تكون المياه معقمة وصالحة للشرب.

–في حال عدم التأكد من تعقيم مياه الشرب، يجب غلي الماء وتبريده قبل الاستخدام أو استخدام حبوب تعقيم المياه وحسب التعليمات الخاصة بها.

ودعت الوزارة “جميع وسائل الاعلام اعتماد المصادر الرسمية حصراً للمعلومات والمساهمة الفاعلة لنشر وتعميم رسائل التثقيف والتوعية الصحية الرصينة التي تعممها الوزارة من خلال الوسائل الرسمية”.

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