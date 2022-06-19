بغداد وأربيل تبحثان التعاون بين الجيش والبيشمركة

2022/06/19 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع وفد عسكري وأمني عراقي رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله التعاون بين الجيش والبيشمركة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل اليوم، وفداً عسكرياً وأمنياً عراقياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله".

وشدد بارزاني خلال اللقاء بحسب البيان على "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي، ولاسيما في مناطق المادة 140 بهدف التصدي للإرهاب"، مجدداً "التأكيد على ضرورة النظر إلى البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، إلى جانب دعمها ومساندتها؛ لأن ذلك يصب في صالح استتباب الوضع الأمني في العراق عامة، وينبغي أن يمثل الجيش العراقي جميع المكونات العراقية وأن يحميها جميعاً من دون تمييز".

من جهته عرض الوفد العسكري والأمني العراقي "إيجازاً عن الوضع الأمني والعسكري في العراق"، مشيراً إلى أن "زيارته تهدف لتطوير وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة".

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