صمت العرب بدلاً عن “صوت العرب” ازاء الاعتداء الاسرائيلي على مطار دمشق الدولي

2022/06/19 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.جواد الهنداوي || *سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات / بروكسل حسب علمنا لم يدين العرب ،بأستثناء لبنان ، القصف الجوي الاسرائيلي ،الذي استهدف مطار دمشق الدولي بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٠ .وكلّف الامين العام للامم المتحدة الناطق الرسمي بأسمه كي يعرب للعالم قلق الامين العام و قوله بأنَّ المنطقة […]

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