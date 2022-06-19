2022/06/19 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’نفوذ الطامعين أقوى من القانون’..مضايقات المتنفذين في علوة الرشيد تسرّح 5 الاف كاسب (تقرير)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’نفوذ الطامعين أقوى من القانون’.. مضايقات المتنفذين في علوة الرشيد تسرّح 5 الاف كاسب (تقرير)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’نفوذ الطامعين أقوى من القانون’.. مضايقات المتنفذين في علوة الرشيد تسرّح 5 الاف كاسب (تقرير)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).