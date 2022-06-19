القائد الجديد للجيش البريطاني: يجب إنشاء جيش قادر على هزيمة روسيا

2022/06/19 | 15:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن القائد الجديد للجيش البريطاني باتريك ساندرز، عن الحاجة إلى إنشاء جيش قادر على “هزيمة روسيا”.ونقلت صحيفة Independent، الكلمات التي وجهها القائد الجديد إلى مرؤوسيه: “هناك حاجة ملحة جدا، لإنشاء جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا، وإلحاق الهزيمة بروسيا في القتال”.ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد قال […]

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