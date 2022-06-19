تركيا تقتلنا عطشاً وتذبح أطفالنا بحممها الجائرة!

2022/06/19 | 16:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / إياد الإمارة || عندما يتعلق الأمر بتركيا: تجف الأقلام وتخرس الألسن وتُشل الأصابع يقف الطير على رؤوس قوم صدعوا رؤوسنا باحاديث الوطنية والدفاع عن العراق والعراقيين..الأمر ليس غريباً البتة لأن خلف القضية أجندة ليست خفية.– منابع دجلة الفرات ليست تركية – ومشروع “الگاب” GAp التركي – ونسبة الإطلاقات المائية التركية ليست […]

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