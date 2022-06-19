قبيل جولة ولي عهد السعودية.. قمة ثلاثية لقادة مصر والأردن والبحرين في شرم الشيخ

2022/06/19 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في زيارة تستبق لقائه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

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