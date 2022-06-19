ازدواج رواتب مستمر و”شرعي”.. تفاصيل عن مؤسسة الشهداء

2022/06/19 | 16:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، اقرار حق الجمع بين الراتب التقاعدي ومبلغ الاعانة الاجتماعية، فيما يمكن وصفه بـ”ازدواج رواتب شرعي”.

وقالت المؤسسة في بيان “بعد جهود ومتابعة حثيثة من قبل المؤسسة الى الجهات العليا في الدولة من اجل إيضاح مسألة الحق الجمع بين راتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 ومبلغ الاعانة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وردت اجابة مجلس الدولة في كتابها الصادر ورقم القرار (1699) في 16/6/2022 في فقرة المبدأ القانوني كما يلي:

لذوي الشهداء الحق بالجمع بين الراتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) 2016 ومبلغ الاعانة الاجتماعية وفقاً للقانون”.

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