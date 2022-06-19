العراق يسجل موقفا وبائيا مستقرا بالاصابات - عاجل

2022/06/19 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 183 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان انه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 6465".

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