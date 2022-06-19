امانة مجلس الوزراء: اصدار وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات

2022/06/19 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، وجبة جديدة من أسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم (قرارات صرف وأضابير مُعادة)، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل.يتبع…

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