من دون وفاة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

2022/06/19 | 16:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “سجّلت 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 183 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “الوزارة لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا بعموم المحافظات”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 6465 شخصاً”.

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