الكاظمي يشدد على ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل السلمي مع التظاهرات

2022/06/19 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني •••••••••• عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد.[…]

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