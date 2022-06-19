حوار مع عبد الرزاق قرنح الحائز نوبل الآداب

2022/06/19 | 16:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – تأثر الكاتب التنزاني الحائز جائزة نوبل للآداب لسنة 2021 عبد الرزاق قرنح بما شهده خلال شبابه من أضرار سبّبها الاستعمار الأجنبي و”السياسة العنصرية” على السواء، وانعكس ذلك على نتاجه الروائي.وساهمت الجائزة العريقة التي تُمنح في ستوكهولم في إخراج هذا الكاتب التنزاني والبريطاني من الظل في الثانية والسبعين من […]

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