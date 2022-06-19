2022/06/19 | 16:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي يشدد على ضرورة التعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:27

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشدد على ضرورة التعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشدد على ضرورة التعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).