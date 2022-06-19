وزير التخطيط يبحث مع المحافظين آليات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية

2022/06/19 | 16:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاحد، اجتماعا موسعا للمحافظين كافة، خُصص للبحث في وضع الاليات المناسبة لضمان تنفيذ قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز “وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات عقيل الخزعلي، مناقشة عدد من […]

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