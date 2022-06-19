وكالة الاستخبارات تقتل 'والي' الانبار

2022/06/19 | 16:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل ما يسمى "والي الانبار" بتنظيم داعش.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبمعلومات استخبارية دقيقة وبأشراف الفريق اول احمد ابو رغيف تقتل والي الانبار المكنى ابو منصور الحياتي واثنين من مساعديه".وبين، أن "العملية تمت بالتنسيق مع خلية الاستهداف في العمليات المشتركة".

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