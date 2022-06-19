الهدّاف التاريخي لكأس العالم ميروسلاف كلوزه يتولى أول مهمة تدريبية

2022/06/19 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي رايندورف آلتاخ النمساوي تعيين الألماني ميروسلاف كلوزه، أفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم، مدربًا للفريق خلال الموسم المقبل 2023/2022.

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