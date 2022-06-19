الصحة تناقش اهم ما تضمنته استمارة التسجيل الالكتروني الخاصة بالمشمولين بالضمان الصحي

2022/06/19 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش وزير الصحة،الدكتور هاني العقابي اليوم الأحد، اهم ما تضمنته استمارة التسجيل الالكتروني الخاصة بالمشمولين بالضمان الصحي.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “ضمن سلسلة اجتماعات مجلس ادارة هيئة الضمان الصحي، ترأس وزير الصحة الدكتور هاني العقابي اليوم الأحد اجتماعا موسعا لهيئة الضمان الصحي بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء/شؤون الحوكمة الالكترونية ومدير […]

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