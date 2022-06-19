توجيه من التربية الى المدارس بنصب الكاميرات (وثيقة)

2022/06/19 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اوصت مديرية تربية كركوك، اليوم الاحد، إدارات المدارس بنصب كاميرات كراقبة في غرف الإدارة لتلافي فقدان الأوليات.

وذكرت وثيقة صادرة من مديرية تربية كركوك وموجهة الى إدارات المدارس حصلت عليها (بغداد اليوم): "تقرر قيامكم بنصب كاميرات مراقبة في غرفة الإدارة على ان يتم التنسيق مع الأقسام والشعب المختصة لتلافي فقدان أي اوليات".ادناه نص الوثيقة:

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