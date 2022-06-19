"الفرصة الاخيرة".. تحذر من انسداد جديد قد ينهي البرلمان والعملية السياسية في العراق

2022/06/19 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في تحالف تصميم ايوب الربيعي، الاحد، من تراخي القوى السياسية في مباحثات تشكيل الحكومة، مبينا ان الانسداد السياسي المقبل سيؤدي الى انهاء البرلمان ويهدد العملية السياسية برمتها.

وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان" العراق شهد تطورات متسارعة في المشهد السياسي عقب تقديم نواب التيار الصدري استقالاتهم والموافقة عليها رسميا من قبل رئاسة المجلس".

وأضاف ان "المشهد السياسي معقد القوى السياسية وعلى الكتل ان تطرح مبادرات لاحتواء الانسداد".

وتابع الربيعي،ان" حل البرلمان بات خيارا مطروحا في ظل وجود حكومة تصريف اعمال"، مؤكدا بان "القوى السياسية امام الفرصة الاخيرة للتوافق والمضي في تشكيل حكومة وطنية وبخلافه سيكون حل البرلمان بكل تداعياته اخر الحلول".

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