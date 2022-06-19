شاهد بالفيديو.. هل سلمت أمريكا معتقلي العراق؟

2022/06/19 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gm4_V2az55g

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