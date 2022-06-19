تنويه مهم من هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في ذي قار

2022/06/19 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، تنويها مهما لمراجعيها في محافظة ذي قار.واعتذرت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز عن “عدم استقبال مراجعي قسمها في مركز محافظة ذي قار مؤقتاً الى إشعار آخر وذلك بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها المحافظة ما دعا لاغلاق مجمع […]

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