انخفاض درجات الحرارة وموجة غبار سريعة بهذا الموعد

2022/06/19 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاحد، انخفاض بدرجات الحرارة وموجة غبار سريعة خلال يومي الثلاثاء والاربعاء.وذكر العطية في منشور على الفيسبوك، تابعته ايرث نيوز، ان “انخفاض واضح بدرجات الحرارة وتعتدل الاجواء في وسط وغرب وشمال البلاد لمدة يومين الى ثلاثة ايام، والانخفاض اقل في مدن الجنوب”، مشيرا الى “موجة غبار سريعة […]

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