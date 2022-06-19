فئة من العراقيين و5 دول أخرى أمام فرصة كسب باقة سفر إلى قطر لحضور كأس العالم

2022/06/19 | 17:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يس عراق: بغداد

يقف مواطنو 6 دول من بينها العراق من مستخدمي بطاقة فيزا الائتمانية، امام فرصة ربح باقة سفر من الخطوط الجوية القطرية بخصم يقدر بـ12% على التذكرة لحضور مباريات كأس العالم.

حيث تتيح الخطوط الجوية القطرية لمسافريها من مستخدمي بطاقات Visa الائتمانية في الكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والعراق والأردن وباكستان، فرصة الحصول على العديد من الخصومات والمزايا الحصرية، بما في ذلك باقة سفر لحضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 المرتقبة.

وتشمل باقات السفر التي تتيحها الناقلة، تذاكر لحضور المباريات مع إقامة فندقية لمدة 3 أو 4 ليال، في حين أن عددا من الباقات تشمل تذاكر الطيران من وإلى دولة قطر.

وتطلق الناقلة القطرية هذا العرض في الوقت الذي يخطط فيه المسافرون لعطلاتهم الصيفية، ويمنح مستخدمي بطاقات Visa خصما يصل إلى 12% على تذاكر السفر التي يتم حجزها من العراق والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وباكستان.

ويمكن الاستفادة من هذا العرض للحجوزات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالناقلة القطرية www.qatarairways.com باستخدام الرمز الترويجي VISA22 والدفع باستخدام بطاقات Visa الائتمانية والسفر الذي يتم خلال فترة هذا العرض.



ويشمل هذا العرض الترويجي، السفر إلى جميع الوجهات على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية، وذلك رهنا ببعض الاستثناءات.



وقال ديرسينيش أريسنديران، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان وأفغانستان: تعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ المرتقبة في نهاية هذا العام، بمنزلة فرصة استثنائية لاستقطاب المسافرين من جميع أنحاء العالم.



وبوصفنا أفضل شركة طيران في العالم، فإنه يسرنا التعاون مع شركة Visa، لنتيح أمام المسافرين فرصة السفر لحضور هذا الحدث الكروي الاستثنائي.

من جانبه، قال مادهور ميهرا، رئيس قسم المبيعات في شركة Visa في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يأتي هذا العرض الترويجي بالتزامن مع مواصلة رفع القيود العالمية عن السفر، ليكون بمنزلة وسيلة استثنائية لمكافأة مسافري الخطوط الجوية القطرية لدى استخدامهم بطاقات Visa الائتمانية عند حجز رحلاتهم.



كما يسرنا مواصلة التعاون مع الناقلة الوطنية لدولة قطر لإثراء تجربة الدفع لمستخدمي بطاقات Visa وإتاحة الفرصة لهم للفوز بالعديد من الجوائز الاستثنائية».

وتتيح الخطوط الجوية القطرية خيارات سفر مذهلة خلال موسم صيف 2022 مع تسيير رحلاتها يوميا إلى العديد من الوجهات الترفيهية والسياحية على شبكة وجهاتها العالمية، عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي.



وسواء كان المسافرون يتطلعون إلى قضاء إجازة شاطئية هادئة، أو زيارة مدينة نابضة بالحياة، أو القيام بمغامرة في وجهة مذهلة، أو قضاء وقت استثنائي مع الأهل والأصدقاء، فإن وجهات الخطوط الجوية القطرية تتيح أمامهم أفضل الخيارات.

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