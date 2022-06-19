الطّاهر الهمّامي والمعارك الأدبيّة - إبراهيم العثماني

2022/06/19 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني مـــــــــــــــقدّمة: ممّا لا جدال فيه أنّ أهميّة المعارك الأدبيّة تكمن في تحريك السّواكن وتفجير الطّاقات الكامنة في نفوس المجادلين، وإذكاء جذوة الجدل.



والمعارك الأدبيّة أمارة من أمارات حيويّة المجتمعات وعلامة من علامات رغبة كتّابها ومثقّفيها في إثارة الأسئلة الحارقة وبلورة المفاهيم الملتبسة لإغناء السّاحة الأدبية بمتن نقدي ثريّ ومفيد حاضرا ومستقبلا.



وقد عاش المجتمع التّونسي مثل هذه المعا ......





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