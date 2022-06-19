فى ذكرى مرور 25 عاما على رحيل أروى - سعيد العليمى

2022/06/19 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى أصدر المحامى اليسارى الراحل عادل أمين بدءا من عام 2003 حوالى اثنى عشر كتابا يتضمن كل واحد منها ملف قضية من القضايا السياسية الوطنية أو الشيوعية .



وقد تضمن المجلدان الأول والثانى قضايا " انتفاضة الطلبة المصريين " فى السبعينات أثناء حكم الرئيس أنور السادات .



وقد عرض المجلدان موجزا للأحداث والوقائع والتحقيقات المتصلة بالحركة الطلابية .



وقد احتوى المجلد الأول ( ص ص – 537 – 540 ) على موجز للاستجوابات ا ......





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