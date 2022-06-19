قبل إكتشاف الغاز في بحر لبنان -- هناك إرباك داخلي يليه حماية إسرائيل دولياً -- - عصام محمد جميل مروة

2022/06/19 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_محمد_جميل_مروة وصلت التقديرات الأخيرة بعد إكتشاف المواد النفطية ومصادر بترولية اخرى كالغاز ومشتقاته في مناطق لا تبعد سوى عشرات من الكيلومترات والاميال البحرية في جنوب لبنان حيث تم تسمية المناطق المتنازع عليها بحرياً وتقسيمها حسب رؤية كل الجهات المتدخلة في عمليات الإكتشاف من جهة ومحاولة الإصطياد للفريسة وللثروة من جهة أخرى .



وهذا ما شاهدناه في تعدد الزيارات المتراكمة للمبعوث الأمريكي المكلف برعاية التنسيق الت ......





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