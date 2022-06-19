النصر يحمل الكاظمي مسؤولية جريمة المطار ويدعو القضاء لمحاسبة المتورطين

2022/06/19 | 17:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حمل القيادي في ائتلاف النصر عزام الحمداني، الاحد، رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مسؤولية جريمة المطار ، وفيما عزا ذلك الى شغله منصب رئيس جهاز المخابرات، دعا القضاء العراقي الى اخذ دوره الوطني لردع كل من تجاوز على السيادة العراقية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال […]

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