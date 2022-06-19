مؤسسة الشهداء تعلن حق الجمع بين الراتب التقاعدي ومبلغ الإعانة الإجتماعية لذوي الشهداء

2022/06/19 | 17:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، إقرار حق الجمع بين الراتب التقاعدي ومبلغ الإعانة الاجتماعية.

وقالت المؤسسة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، “بعد جهود ومتابعة حثيثة من المؤسسة الى الجهات العليا في الدولة من أجل إيضاح مسألة حق الجمع بين الراتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 ومبلغ الاعانة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وردت اجابة مجلس الدولة في كتابها الصادر ورقم القرار (1699) في 16/6/2022 في فقرة المبدأ القانوني كما يلي:

لذوي الشهداء الحق بالجمع بين الراتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) 2016 ومبلغ الإعانة الاجتماعية وفقاً للقانون”.

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