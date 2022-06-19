الكاظمي: الأجهزة الأمنية ستقف بحزم بوجه مثيري الفوضى

2022/06/19 | 17:17 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية العراقية ستقف بحزم بوجه محاولات إثارة الفوضى.

وشدد خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأحد، على ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم.

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كما أضاف أن الأجهزة الأمنية مهمتها الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين.

بحث الأوضاع الأمنية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد.

كذلك أشاد الكاظمي في مستهل الجلسة بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

من قوات الأمن العراقية في بغداد

وكان رئيس الوزراء العراقي حذر الثلاثاء الماضي (14 يونيو 2022)، من أن هناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى.

ودعا الجميع ألا ينخدعوا وأن لا ينساقوا وراء هكذا دعوات، لافتاً إلى أن على الجميع التحلي بالصبر والحكمة والعقلانية وتغليب مصلحة العراق والعراقيين.

يذكر أن العراق يعيش حالة من الانسداد السياسي منذ أشهر، على خلفية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة بسبب الصراعات بين الفائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الفائت.

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