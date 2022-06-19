انقلب رأسًا على عقب.. شاهد إنقاذ 11 شخصًا من قارب وسط البحر

2022/06/19 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مكتب عمدة مقاطعة هيلزبره (بولاية فلوريدا الأمريكية) إنه تلقى مساء الأحد مكالمة مفادها أن العديد من الأشخاص تقطعت بهم السبل بالقرب من جزيرة Beer Can Island.

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