الكاظمي يوجه بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي

2022/06/19 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يتسلم أول مسدس مصنع محليّاً تم اهداؤه له من قبل هيئة التصنيع الحربي •••••••••• تسلم رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أول مسدس مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع الحربي بإسم بابل، تم اهداؤه له من قبل رئيس الهيئة السيد محمد صاحب […]

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