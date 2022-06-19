2022/06/19 | 17:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

شدّد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على ضرورة التعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق”، مضيفاً أنه “تم بحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد”.

وأشاد الكاظمي في مستهل الجلسة، بحسب البيان، بالجهود المبذولة للقوات الأمنية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد”.

مؤكداً على “ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم“.“.

وأضاف، أن “الأجهزة الأمنية مهمتها الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشيد بالجهود المبذولة للقوات الأمنية ويؤكد ضرورة التعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشيد بالجهود المبذولة للقوات الأمنية ويؤكد ضرورة التعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).