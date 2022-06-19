تلافياً لهذا الأمر.. توجيه بنصب كاميرات في إدارات مدارس كركوك كافة

2022/06/19 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

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توجيه بنصب كاميرات في إدارات مدارس كركوك كافة أولاً على ايرث نيوز.

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