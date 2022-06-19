2022/06/19 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PcIuZUDVLi4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطر المياه.. حوار وانقسام وسيادة بلا وئام) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطر المياه.. حوار وانقسام وسيادة بلا وئام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).