2022/06/19 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، فيما وجه بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "تسلم اليوم، أول مسدس مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع الحربي بإسم بابل، تم اهداؤه له من قبل رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم".

وفيما ثمّن الكاظمي "جهود العاملين فيها، أكد أن الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، وبما يمكّنها من تأمين بعض حاجة القوات الأمنية للسلاح"، موجهاً بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، والاطلاع على البحوث العلمية المتطورة في هذا المجال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيهاً يخص التصنيع الحربي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيهاً يخص التصنيع الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).