الكاظمي يتسلم أول مسدس عراقي

2022/06/19 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، عن تسلم القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أول مسدس مصنع محليّاً تم اهداؤه له من قبل هيئة التصنيع الحربي.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي، تسلم أول مسدس مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع الحربي بإسم بابل، تم اهداؤه له من قبل رئيس الهيئة، محمد صاحب الدراجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم".

وعبّر الكاظمي، عن "شكره لرئيس الهيئة، كما ثمّن جهود العاملين فيها"، مؤكدا أن "الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، وبما يمكّنها من تأمين بعض حاجة القوات الأمنية للسلاح".

ووجّه بضرورة "مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، والاطلاع على البحوث العلمية المتطورة في هذا المجال".

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