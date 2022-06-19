ساديو ماني ينتظر موعد تقديم صفقة البافاري الصيف المقبل

2022/06/19 | 18:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، موعد تقديم بايرن ميونخ لصفقة السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023، وزعمت العديد من التقرير أن اللاعب قريب من التوقيع مع البافاري هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بايرن ميونخ سيقدم صفقة ماني، الأربعاء المقبل، في ملعب “أليانز أرينا”، بعد أن حسمها مقابل 35.1 مليون جنيه إسترليني، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وسبق أن زعمت تقارير أن ماني سيخضع للكشف الطبي في بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء المقبل.

وانضم ماني إلى ليفربول مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى متغيرات تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، قادما من ساوثهامبتون في عام 2016.

وتأتي هذه الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام من انتهاء تعاقده.

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