2022/06/19 | 18:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تأكيد وجود عدد من حالات الكوليرا من مختلف الأعمار في كل من محافظتي السليمانية وأربيل بعد التأكد المختبري ، لهذا الغرض ، اتخذت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان إجراءات أكثر وأكثر صرامة مع الجهات المعنية في الزراعة والبلديات والداخلية والمحافظات والإدارات المستقلة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.نطلب من المواطنين اتباع إرشادات […]

ظهرت المقالة الكوليرا..



صحة الإقليم بصدد اتخاذ اجراءات شديدة وتوجه طلباً للمواطنين أولاً على ايرث نيوز.

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