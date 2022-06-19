2022/06/19 | 18:18 - المصدر: وكالة النبأ
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية: مفاوضات الاطار التنسيقي ستشمل التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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