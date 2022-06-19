طوارئ في السليمانية العراقية بعد 10 إصابات بالكوليرا

2022/06/19 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحة محافظة السليمانية، شمال شرقي العراق، الأحد، حالة الطوارئ من جراء تأكيد تسجيل عشر إصابات بمرض الكوليرا في المحافظة.

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